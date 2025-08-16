La comodorense Maira Frías encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza.

Milei ya tiene a sus candidatos en Chubut

Las listas para la elección del 26 de octubre fueron definidas por Karina Milei y anunciadas por el diputado nacional César Treffinger.

Los candidatos titulares a diputados nacionales son: Maira Frías (Comodoro Rivadavia) y Julián Moreira (Trelew), mientras los suplentes serán Silvina Florentino (Puerto Madryn) y Leandro Ruata (Puerto Madryn).

En tanto, para el Consejo de la Magistratura, los postulantes son: Facundo Lazzaro y Anselmo Fleitas, para la Circunscripción Trelew, en tanto para la de Esquel los nombres son Cristian Ortiz y Esteban Blanco (Esquel).

“Las listas fueron fruto del consenso y trabajo realizado en coordinación de la mesa política nacional que conduce la presidenta del partido, Lic. Karina Milei, y el presidente de LLA en Chubut y actual diputado nacional, César Treffinger”, se resaltó en un comunicado del partido que decide el destino de los argentinos desde diciembre de 2023.

Desde La Libertad Avanza se destacó que los candidatos representan a “ciudadanos comprometidos con el cambio profundo que impulsa el gobierno nacional, alejados de la casta política tradicional”.