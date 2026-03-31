Karina borró a Adorni del festejo de su cumpleaños con Granaderos

Bullrich le regaló un amplio bolso de cuero y pide que echen al jefe de Gabinete. Los Granaderos tocaron tres temas de ABBA.

Karina Milei borró a Manuel Adorni del festejo con rasgos monárquicos de su cumple en Casa Rosada luego de la aparición de nuevas revelaciones escandalosas sobre el patrimonio del jefe de gabinete.

En su cumpleaños número 53, la hermana del presidente hizo que la orquesta de Granaderos le tocara tres temas de ABBA en el Patio de la Palmeras, en donde se rodeó de sus funcionarios de mayor confianza. A su lado estaban los Menem y Pilar Ramírez, a quien quiere de candidata a jefa de gobierno tras el Waterloo del exvocero.

También participaron del cumple Diego Santilli y Patricia Bullrich, que le regaló un amplio bolso de cuero a Karina de la marca Ginger, cuyos precios rondan los 400 mil pesos.

El bolso que recibió Karina vino con un pedido de la senadora: que eche a Adorni cuanto antes porque está perjudicando la imagen de todo el gobierno.

A los candidatos que se habían mencionado para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete como Pilar Ramírez, Santilli o Sandra Pettovello, ahora se agregaron los nombres de Luis "Toto" Caputo y Federico Sturzenegger.

La Nación reveló este lunes que Adorni registró préstamos de su mamá jubilada para justificar su patrimonio y que se compró un departamento en Caballito por la mitad de su valor comercial gracias al préstamo de dos jubiladas llamadas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

El matutino se comunicó con Viegas, que según lo que registró Adorni en el ministerio de Justicia le prestó 100 mil dólares, y dijo que ni lo conoce.

"Mamma Mia", fue una de las expresiones más usadas en los pasillos del palacio gubernamental por estas horas, además de uno de los temas que tocaron los Granaderos junto a "Dancing Queen", y "Chiquitita".

"Lo que faltaba era que tocaran Money, Money, Money", ironizó con un desliz de amargura uno de los presentes en el festejo de la hermana presidencial.

Desde que le brotó una casa en el country Indio Cuá, Adorni filtró a los medios que ya había arreglado las cuentas con su jefa. Pero desde entonces ya le aparecieron dos departamentos, un Jeep, una factura trucha para pagar un avión privado a Punta del Este y un par de jubiladas apócrifas.

Fuente: LPO