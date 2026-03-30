La familia de Mercedes Sosa pide la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán

“Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”, planteó la familia de la cantante en una carta pública.

La familia de la cantante argentina Mercedes Sosa pidió la renuncia del coordinador de la Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, Enzo Ferreira, luego de que se viralizaran publicaciones suyas en la red social “X” donde aludía a la artista como “gorda comunista” y “cáncer”.

“Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”, planteó la familia de Sosa en una carta pública.

Los tuits de Ferreira, referente de La Libertad Avanza en la provincia, se viralizaron en las últimas horas pero fueron publicados en febrero, cuando Bad Bunny recordó en el Super Bowl 2026 que América es todo un continente y no solo Estados Unidos.

"Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada. Los anti Trump de la NFL lo contrataron para plantar banderas en contra del país donde vive a pesar de su orgullo latino. Su ‘revolución’, sería imposible sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver a un tipo saltando con 50 bailarines pagados en dólares y haciéndose el malo con el país que le da de comer y digan ‘ME REPRESENTA’“, escribió Ferreira al repostear un tuit sobre el show de Bad Bunny.

Ante las primeras críticas que recibió su publicación, Ferreira se excusó argumentando que con su tuit “solo hizo una descripción física e ideológica” de la artista tucumana, y hasta redobló la apuesta y republicó el mensaje de otro usuario que decía “esta gorda fue un cáncer”.

El Ente Cultural de Tucumán no dejó pasar de largo lo ocurrido y difundió un comunicado donde señaló como "inadmisible" que “discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales”.

La entidad añadió que estos ataques no solo afectan la memoria de la cantante, sino a toda la comunidad, para la cual Sosa es “referente indiscutida” de identidad y patrimonio.

En las cuentas oficiales de la Radio Nacional, en cambio, no hubo pronunciamiento alguno al respecto.

Pedido de renuncia

La familia de Mercedes Sosa, en tanto, publicó una carta exigiendo la renuncia del libertario a la coordinación de la Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.

“Ante las recientes expresiones de odio y descalificación que han circulado en plataformas digitales hacia la figura de Mercedes Sosa, como familia, deseamos compartir una breve reflexión”, comienza la misiva.

“Mercedes Sosa no fue solo una cantora; fue la voz de un continente que encontró en su canto un refugio en tiempos de silencio. Su compromiso permanente fue con los derechos humanos, la justicia social y la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Su arte, reconocido mundialmente, es hoy parte del patrimonio emocional de millones de personas, más allá de cualquier frontera o pensamiento político".

“Su memoria no necesita defensa. Como familia, trabajamos permanentemente en la difusión de su obra y elegimos no responder al odio con más odio, porque como Mercedes nos enseñó, la mejor respuesta es la construcción cultural", agrega la carta.

En ese sentido, la familia aclaró que seguirá “trabajando en la protección de su legado que es de todos y todas, y para todos y todas” y que “es por eso también que pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa", dice el texto.

"Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar. Como venimos diciendo, la dimensión de Mercedes trasciende todo intento de agresión", señala el documento.

Sobre el final de la carta, la familia invita a “quienes se sientan interpelados por estas manifestaciones de intolerancia a reencontrarse con su obra, con su mensaje de paz y con la dignidad con la que representó a nuestro país en los escenarios más importantes del mundo”.

“El ruido de las redes es pasajero; la voz de Mercedes, como nuestra tierra, es eterna”, concluye la carta.

Tras la misiva, Ferreira publicó un insólito descargo, en el que luego de pedir disculpas reitera que sus palabras fueron “descriptivas”.

“Teniendo en cuenta el revuelo generado por mis posteos en mi cuenta personal de X sobre Mercedes Sosa, quiero pedir mis sinceras disculpas a la familia y allegados de la emblemática cantante. Aclaro que nunca puse en duda su talento e importancia para la cultura tucumana. Si bien acepto que parte del texto fue ofensiva, también fue descriptiva”, dijo Ferreira.

Página 12