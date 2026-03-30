Con licitaciones históricas, el Municipio consolida servicios clave

Sergio Bohe expuso los lineamientos de gestión para 2026 y detalló los avances en las licitaciones de Higiene Urbana y Transporte Público.

El secretario municipal de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, presentó este lunes por la mañana los principales ejes de gestión y brindó detalles sobre los procesos licitatorios de los servicios de Higiene Urbana y Transporte Público, destacando el compromiso del Municipio con la transparencia y la planificación de largo plazo.

El funcionario señaló que la exposición tuvo como objetivo resumir los ejes temáticos y las políticas públicas que van a impulsarse desde la Secretaría con el presupuesto 2026, como herramienta central de gestión.

“Nos parece importante cumplir el compromiso de transparentar, explicar y discutir en torno al presupuesto porque es el que marca cuáles son las acciones que va a desarrollar la Municipalidad a lo largo del año”, sostuvo.

Asimismo, destacó el avance en los procesos de concesión de los servicios públicos más relevantes para la ciudad. En particular, subrayó la importancia de las recientes licitaciones de Higiene Urbana y Transporte Público, calificándolas como “hitos en la gestión municipal”.

En relación al servicio de recolección de residuos, el funcionario indicó que “ya se encuentra vigente el nuevo contrato, mientras que en el caso del transporte público se avanzó en la adjudicación, restando la instancia final de formalización del vínculo contractual que regirá por los próximos diez años”.

“En ambos casos hubo un enorme trabajo de los equipos técnicos y del trabajador municipal que puso el cuerpo en todo este proceso. Son decisiones políticas, pero hay un equipo que llevó adelante cada etapa con responsabilidad y compromiso”, expresó Bohe.

Asimismo, el secretario de Gobierno remarcó que “estos procesos licitatorios permiten dejar atrás años de prórrogas, particularmente en el transporte público, lo que había impactado negativamente en la calidad del servicio. Esperamos que logremos con esto un salto de calidad para la ciudad, que lo necesita”.

En ese sentido, señaló que “uno de los principales desafíos es mejorar la movilidad urbana, en un contexto de crecimiento sostenido de la ciudad y aumento del parque automotor. También hay una necesidad de optimizar el acceso a distintos barrios y avanzar en soluciones integrales que incluyan infraestructura y planificación”.

Por otra parte, destacó que “las políticas vinculadas a la movilidad requieren una mirada transversal y el acompañamiento de especialistas, ya que no se resuelven únicamente a través de ordenanzas o contratos, sino mediante estrategias sostenidas en el tiempo”.

Finalmente, subrayó que “tanto las licitaciones, como el desarrollo del presupuesto, forman parte de una política de Estado orientada a fortalecer la transparencia y garantizar servicios esenciales de calidad para toda la comunidad”.