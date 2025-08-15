El damnificado logró refugiarse en su vivienda mientras el delincuente golpeaba la puerta y lo amenazaba.

Ladrón amenazó con un cuchillo al dueño de una casa

Personal policial de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia intervino este viernes, alrededor de las 15, en una vivienda de la calle Sarmiento, en el barrio Las Flores, ante el pedido de ayuda de su propietario.

El damnificado relató que sorprendió a un intruso en su patio y que este comenzó a amenazarlo con un cuchillo. La víctima logró refugiarse en su casa mientras el delincuente golpeaba la puerta con el cuchillo y lo amenazaba.

Los policías sorprendieron en flagrancia al ladrón y lograron reducirlo para su traslado a la comisaría.

Por su estado alterado presumen que se hallaba bajo la influencia del alcohol u otra droga.