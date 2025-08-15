Robó un pantalón en una tienda céntrica y corrió 7 cuadras

La prenda que el joven había sustraído está valuada en 150 mil pesos.

Un joven fue detenido este viernes por la tarde en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de robar un pantalón de un local comercial ubicado en calle España al 800.

Según informó la Policía del Chubut, alrededor de las 17:30 el sujeto tomó una prenda de vestir y huyó. Gracias a la rápida intervención del personal policial, que contaba con una fotografía del sospechoso, se logró interceptarlo en avenida Rivadavia al 30, donde fue aprehendido con el elemento sustraído en su poder.

La prenda, un pantalón de jean valuado en aproximadamente 150 mil pesos, fue secuestrada y restituida al comercio afectado. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.