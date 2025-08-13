Fibra innova y actualiza su tecnología al mejor precio del mercado

Desde 2008, la SCPL avanza con su servicio de Telefonía e Internet para mantener conectados a sus asociados con tecnología de punta. En este sentido, a partir de 2019 inició un proceso intensivo de infraestructura de fibra óptica, logrando una extensa cobertura que facilita la comunicación para diversos sectores de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
Al respecto, el coordinador Comercial de la SCPL, Benjamín Cusumano, expresó que “estamos muy orgullosos de cómo viene creciendo el servicio de internet que prestamos en Comodoro y Rada Tilly. Hoy estamos brindando servicios de hasta 700 megas simétricos, con disponibilidad inmediata, ya que contamos con instalación a partir de las 48 horas. Además, tenemos la propuesta económica más competitiva, considerando no solo los precios promocionales, sino también los precios una vez finalizada la bonificación que brindamos”.
Por otra parte, el servicio de SCPL Fibra cuenta con la red más grande, llegando a zonas donde ningún otro proveedor alcanza. “Aún seguimos realizando obras para poder alcanzar cada barrio y brindarles el servicio que tanto nos caracteriza a todos los vecinos. Actualmente, estamos trabajando en la zona de Isidro Quiroga, donde ya terminamos la primera etapa, y avanzaremos las próximas semanas sobre Lisandro de la Torre. De esta manera, vamos a tener disponibilidad para al menos 500 usuarios nuevos, logrando una cobertura de aproximadamente el 90% en Comodoro y Rada Tilly”, apuntó el directivo.
Además, SCPL Fibra renovó su tecnología WiFi, ofreciendo mayor velocidad y una navegación de excelencia. “Recientemente implementamos equipos con tecnología WiFi 6, lo que garantiza una conectividad más veloz, eficiente y con mejor cobertura dentro del hogar. Eso se suman a que hace aproximadamente un año nos asociamos con DirecTV para complementar nuestra oferta y brindar a los usuarios que buscan, además de internet, una opción de contenido Premium; un producto de primer nivel como DGO, con promociones especiales para acceder a más canales, deportes en vivo, series y películas”, destacó el coordinador comercial de la SCPL.
Recordó además que para contratar el servicio de SCPL fibra se puede ingresar al sitio fibra.scpl.coop para verificar la disponibilidad del servicio en su zona y las ofertas vigentes. “En el caso de no hacerlo por el sitio, pueden contactar a Lara, nuestro asistente virtual al 297 526 0760, donde van a encontrar la primera opción que dice ‘Quiero Fibra’, y ahí van a poder iniciar la solicitud del servicio”, concluyó Cusumano.