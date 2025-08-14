Los sustrajo de un local de la avenida Rivadavia en la zona céntrica. La encargada siguió al sospechoso y terminó siendo aprehendido por la policía.

Un detenido por el robo de dos mates en un comercio

Un hombre de 41 años fue detenido este jueves, pasadas las 16:10, en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia. Había sido denunciado como el autor del hurto de mercadería en un comercio de la avenida Rivadavia.

Según el informe policial, personal de la Seccional Primera llegó hasta el lugar alertado por grupo de comerciantes que denunció que un hombre había sustraído elementos y que la encargada lo estaba siguiendo a pie.

Los policías lograron aprehender al sospechoso a pocas cuadras y en su poder tenía dos mates denunciados como robados, valuados en 14.500 pesos.