El municipio suspenderá el estacionamiento medido

Fuentes de extrema confianza revelaron a El Patagónico que a partir del lunes 18 de agosto quedará suspendido el Sistema de Estacionamiento Medido en Caleta Olivia.

La medida sería anunciada este fin de semana por el Departamento Ejecutivo del municipio y tendría directa relación con la agudeza de la crisis económica que afronta la sociedad en su conjunto y de manera particular el sector comercial que atribuye al SEM gran parte de la caída de las ventas.

Vale recordar que el sistema había entrado en vigencia el 1º de abril de este año, comprendiendo a veinte manzanas de la zona céntrica, en horarios diurno y vespertino de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía, sin aplicarse los días domingos y feriados.

Se paga a través de una app móvil a razón de 4.500 pesos por hora, pero mucha gente no se acostumbra a descargar la aplicación en sus teléfonos celulares. Por ello, en un principio las calles céntricas se mostraron prácticamente desiertas y si bien con el transcurrir de los meses muchos usuarios se adaptaron a la tecnología, las quejas no cedieron a pesar de que el municipio fundamentó que los fondos recaudados se destinarían a mejoras viales, bacheo, señalización y seguridad vial, algo que efectivamente se venía concretando.