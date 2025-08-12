El municipio suma una Caja Volante en el CIC Rotary 23

Con esta incorporación, ya son seis los puntos de atención disponibles, lo que favorece la tarea de descentralizar la sede principal de Rentas y facilitar la realización de trámites tributarios para los contribuyentes.
La nueva Caja Volante comenzó a funcionar esta semana de 08:30 a 13:00, franja horaria que mantendrá a lo largo de todo el mes de agosto.
El mismo esquema se replicará para las demás dependencias ubicadas en las oficinas de Central Telefónica; Comercio; Tránsito en edificio SUPEH; Centro de Atención al Vecino (CAV) en avenida Eva Perón y sucursal 32 de supermercado La Anónima, en calle Belgrano N° 315, la cual ya se encuentra nuevamente operativa. Asimismo, se informa que, a partir de septiembre y tras el receso invernal, se ampliarán los horarios de atención.
De esta manera, el área dependiente de la Secretaría de Hacienda busca garantizar un servicio ágil, cercano y eficiente para todos los contribuyentes de la ciudad.
Fuente: Prensa Municipal