Municipio renueva convenio de pasantías estudiantiles

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, presidió el martes en su despacho la firma de un convenio con autoridades del Colegio Secundario Nº 6 por el cual se renuevan pasantías estudiantiles.

Lo acompañaron los secretarios de Desarrollo Social, Priscila Jwanczyk; de Gobierno, Luis Melo; y de Planificación, Lucas Haidamaschuk.

La subsecretaria de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, Francisca Gil, comentó que este este año se incorporaran más estudiantes del citado colegio para realizar pasantías en la comuna y que además se sumaron nuevas dependencias para ampliar las opciones de prácticas.

Precisó que en total son 14 los estudiantes que realizan prácticas laborales en las áreas de Comercio, Gobierno, Planificación y Políticas Laborales.

Las mismas tienen una duración de cinco semanas con el objetivo de que los estudiantes elaboren un proyecto vinculado al espacio donde se desempeñen para su materia de Proyectos Productivos. La funcionaria añadió que también se busca que conozcan “lo que es el mundo municipal, cómo funciona y qué hay dentro de cada sector, tanto la parte administrativa como logística”.

Por su parte, la asesora pedagógica del Colegio N° 6, Marcela Méndez, destacó la importancia del convenio, ya que deja por sentado el trabajo que se realiza desde el año 2003 y establece pautas y criterios para las partes involucradas.

Además subrayó que para la escuela esta actividad es central en la parte pedagógica, porque brinda experiencias que permiten comprender el funcionamiento del mundo laboral.

Fuente: Prensa Municipal