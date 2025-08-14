Cierre de capacitación para personal de Recursos Humanos

Un nuevo grupo de trabajadores de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la municipalidad de Caleta Olivia finalizó este jueves una capacitación en Inteligencia Artificial (IA) y elaboración de notas

La propuesta fue organizada por la Subsecretaria de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria a cargo de Francisca Gil, quien indicó que esta instancia surgió a partir de un pedido realizado por la subsecretaria Daira Córdoba, junto a quien trabajaron en el diseño de los ejes a abordar.

Gil destacó que el taller responde a una necesidad detectada en el área, la cual apunta principalmente a que todos los agentes que allí se desempeñan puedan contar con la misma información y unificar criterios a la hora de redactar o presentar un proyecto, logrando así una tarea más equilibrada y eficiente.

“Esto es un pedido que también nos hizo el intendente Pablo Carrizo para que armemos capacitaciones para poder ir formando a todos los agentes municipales”, subrayó la funcioria.

Precisó además que el programa prevé capacitar a un total 80 personas del área, restando completar el ciclo con un nuevo grupo de aproximadamente 20 personas.

Finalmente informó que esta tarea se extiende a otras dependencias del ámbito municipal, como Rentas y Tesorería, y próximamente también llegará a los Jardines Maternales donde ya se trabaja en un nuevo programa destinado al personal auxiliar.

Fuente: Prensa Municipal