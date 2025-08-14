Un detenido por amenazas

El empleado de un comercio llamó a la policía alertando que un hombre lo amenazaba con un arma. El sospechoso fue detenido, pero opuso resistencia. No fue hallada la supuesta arma.

A las 13.25 de este jueves, personal policial de la Seccional Cuarta se hizo presente en un comercio de la avenida Estados Unidos. Un empleado del local alertó que estaba siendo amenazado por un hombre con un arma de fuego. Este además le había arrojado objetos contundentes sin lograr lesionarlo.

Personal policial detuvo al sospechoso quien opuso férrea resistencia. Incluso, una vez en la comisaría, intentó huir esposado y descalzo por lo que se presume que se encontraría bajo los efectos del alcohol o de las drogas. En consecuencia, fue trasladado al Hospital Regional bajo custodia policial.

Respecto al arma a la que refería el denunciante, no fue hallada en el lugar de las amenazas.