El ataque ocurrió durante la madrugada en el acceso al barrio Planta de Gas. No hay detenidos y la Policía busca a una moto sospechosa.

Asesinan a balazos a un joven en Trelew: investigan un posible ajuste de cuentas

Un joven de entre 18 y 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes en Trelew, en un hecho que es investigado como un presunto ajuste de cuentas.

El crimen se produjo minutos antes de las 4 en el acceso al barrio Planta de Gas, sobre la avenida Colón, en la zona este de la ciudad. La víctima, que residiría en ese mismo sector, murió en el lugar tras recibir los disparos.

Hasta las últimas horas no se habían registrado detenciones. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el autor del ataque sería una persona conocida por el joven.

En la escena intervino un fiscal, mientras que personal policial avanzaba con el relevamiento de cámaras de seguridad de un supermercado cercano para intentar reconstruir lo sucedido. También se tomaron testimonios a vecinos durante la mañana.

De manera paralela, se buscaba una motocicleta que podría estar vinculada al hecho. La identidad de la víctima y otros detalles del caso se mantenían bajo estricto hermetismo. Además, el cuerpo iba a ser sometido a autopsia antes del mediodía en la Morgue Judicial local.