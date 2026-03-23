El joven tenía una prohibición de acercamiento vigente. Fue sorprendido en el patio de la vivienda de Laprida por la Policía.

Intentó ingresar por la ventana a la casa de su expareja y terminó detenido

Un episodio de desobediencia judicial se registró durante la madrugada de este lunes en el barrio Laprida, cuando un joven intentó irrumpir en la vivienda de su expareja pese a tener una restricción vigente.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue detectado mientras intentaba ingresar por la ventana de una de las habitaciones.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría de Laprida lo encontraron en el patio delantero y procedieron a su inmediata aprehensión. El detenido, identificado como E.D., de 21 años, contaba con una prohibición de acercamiento y contacto dispuesta ayer, 22 de marzo, por la jueza penal Lilian Bórquez.

Tras la intervención, el joven fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención. En tanto, la víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer de Zona Norte para formalizar la denuncia correspondiente.