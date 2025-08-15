"Se le deformó la cara": cómo fue la mala praxis que sufrió Eliana Guercio

Eliana Guercio reveló cómo fue la mala praxis que sufrió tras someterse a un tratamiento estético que terminó con consecuencias visibles en su rostro. La experiencia, compartida en detalle con sus seguidores, expone los distintos riesgos de acudir a profesionales sin respaldo médico ni trayectoria comprobada.

Eliana Guercio relató públicamente el procedimiento estético que derivó en una mala praxis y generó una fuerte reacción en su entorno. El episodio, que comenzó como una búsqueda de mejora personal, se transformó en una advertencia sobre la importancia de verificar previamente las credenciales médicas antes de un procedimiento.

En los últimos días, la esposa del arquero comodorense Sergio “Chiquito” Romero compartió en sus redes sociales una experiencia que generó preocupación entre sus seguidores. “Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí”, escribió en sus historias. A su vez, agregó: "Pero antes les advierto: no vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional”.

Además, relató que hace diez años se había realizado el mismo procedimiento con una médica de confianza y había obtenido excelentes resultados. Sin embargo, al no poder contactarla nuevamente decidió buscar otra profesional en redes sociales. “Yo entré por ahí. Me dijeron que sí a todo, que iba a ser como yo esperaba, y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, explicó.

“LAS REDES ENGAÑAN MUCHISIMO”

Según trascendió, el tratamiento que se realizó fue el láser CO2, un procedimiento no invasivo que busca mejorar la calidad de la piel. La actriz explicó que eligió para tratar marcas de acné en la frente y los pómulos. “No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores. Las redes engañan muchísimo”, advirtió.

En la misma línea, contó que a las 36 horas de hacerse el procedimiento, cuando deberían haberse caído las costras superficiales, sufrió una inflamación severa. “Se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados”, detallaron en Lape Club Social (América). Esto desencadenó una preocupación profunda, por lo que intentó comunicarse con el centro estético.

“La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso. Le dijeron que capaz necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados”, revelaron fuentes cercanas. Además, la panelista de Gran Hermano denunció que no le querían entregar el consentimiento firmado antes del procedimiento, y que fue su esposo quien tuvo que exigir el documento.

“Estoy bien de salud. Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí”, expresó en su cuenta de Instagram. “Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora”, concluyó.

Días después, Eliana Guercio fue a una dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa, quien le confirmó que tuvo suerte: “En muchos casos, las marcas son irreversibles”, le dijeron. Aunque la inflamación comenzó a ceder, confesó que conserva imágenes del momento más crítico, que planea compartir en un vivo para concientizar.

Desde su entorno revelaron que la situación está en manos de sus abogados, quienes evalúan una denuncia penal por lesiones culposas agravadas y una demanda civil por defraudación económica. “No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace”, advirtió.