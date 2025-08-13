Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis tras 17 años juntos

Más allá de que no es la primera vez que se habla de crisis, un detalle ineludible confirma que la modelo terminó su historia de amor con el DT.

Se terminó una de las historias de amor más conocidas del mundo del espectáculo y el deporte. Después de más de 17 años juntos y tres hijos en común, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner punto final a su relación. La noticia, que hasta hace poco era solo un rumor, ahora ya habría sido confirmada en su círculo más cercano.

El dato lo dio Pepe Ochoa en LAM: “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos”. El panelista sumó que la información le llegó por una vía directa y llamativa: el tatuador de Evangelina. “Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín”, aseguró.

Mientras Demichelis dirigía hasta mayo de 2025 al equipo Rayados de Monterrey, en México, Evangelina llevaba meses instalada en Argentina como jurado en Los 8 escalones. La distancia física alimentó los rumores, que crecieron en redes sociales al notar que ya no compartían fotos juntos. Incluso, Pochi de Gossipeame mostró que ella estaba “likeando” a otros hombres.

No era la primera vez que se hablaba de crisis. En octubre de 2024, Yanina Latorre contó que la separación se habría dado por una supuesta infidelidad del ex futbolista. “Le llega un mensaje en Monterrey diciendo que él está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River. Dicen que ella se lo preguntó y él se lo confesó y lo echó”, relató en ese momento. Tanto Evangelina como Martín lo negaron.

Embed SE SEPARARON EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/6wRbbMGWfx — América TV (@AmericaTV) August 13, 2025

La historia de Evangelina y Demichelis empezó en diciembre de 2007, en Carlos Paz, cuando ella participaba del Bailando por un sueño y él jugaba en el Bayern Munich. Lo que parecía un romance de verano se convirtió en una relación que superó mudanzas, viajes y kilómetros de distancia.

Ocho años después, se casaron en Córdoba, con Mariana de Melo y Fernanda Vives como testigos, y ya con dos hijos: Bastián, nacido en 2009, y Lola, en 2013. “Es el hombre de mi vida, el mejor papá del mundo. Me enamoró su humildad, su lucha, su forma de ser", había dicho Anderson. En 2017, nació la más pequeña, Emma, en Marbella.

Hoy, esa historia entre Evangelina y Martín que comenzó con anillo de promesa y grandes planes parece haber llegado a su capítulo final.