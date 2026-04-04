Se filtró un escandaloso audio de la pelea entre Tini y Emilia

En las últimas horas, en la red social X explotó un audio que habla del supuesto origen del conflicto entre las cantantes.

En las últimas horas, se dio a conocer un audio que al instante se volvió viral en el contexto del escandaloso conflicto que protagonizan Tini Stoessel y Emilia Mernes. El trasfondo de la cuestión es tan grave que está relacionado a un episodio del pasado de la pareja de Rodrigo De Paul que ella nunca quiso que se diera a conocer públicamente.

De acuerdo al relato que explotó en X, Tini le habría confiado en su momento a Emilia un episodio de abuso que habría vivido en un momento de gran fragilidad familiar, presuntamente vinculado a un productor cercano a su padre, Alejandro Stoessel. La supuesta ruptura definitiva de la amistad se habría dado cuando la entrerriana, al definir la estética de su álbum .mp3, habría decidido trabajar con ese mismo hombre, generando un incómodo cruce en el backstage de sus shows.

El audio que circula en redes, cuya voz no está identificada, sugiere que la información habría salido del entorno íntimo de La Joaqui. “Tini fue a cantar al show de Emilia y descubre que ella había contratado a este chabón… por eso todo mal”, se escucha en el clip que rápidamente se volvió tendencia.

Esta versión también buscaría explicar el distanciamiento del resto de las artistas de la escena urbana quienes, según el mismo testimonio, habrían tomado partido tras conocer la situación. “No es por un pibe ni por futbolistas; fue una traición”, sostiene el audio que alimentó aún más la polémica.

El audio en cuestión explotó en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes expresaron indignación y quienes pusieron en duda la veracidad del relato. Algunos usuarios remarcaron que, de ser cierto, la familia Stoessel habría actuado judicialmente, mientras que fans de Emilia apuntaron a una posible campaña para perjudicar su imagen.

Vale señalar que en medio de este clima, también volvió a cobrar fuerza una insinuación previa de Martín Cirio, quien había deslizado semanas atrás que el motivo del conflicto era “mucho más fuerte” de lo que se creía. Sin declaraciones oficiales de ninguna de las partes, lejos de acallarse el escándalo sigue creciendo y esta se convierte en una de las versiones más graves del mundo del pop argentino actual.

Durante su último recital, Tini Stoessel decidió ponerle voz a la pelea que divide a la escena pop argentina. Fue durante su show en Tucumán, donde la artista hizo una pausa, tomó el micrófono y, lejos de esquivar la situación, habló abiertamente sobre el fin de su amistad con Emilia Mernes.