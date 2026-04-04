Capacitación y asistencia: jóvenes hacen salamandras en Km 17

En el marco de un proyecto de inclusión, el intendente Macharashvili visitó la Fundación SHOFAR para potenciar la capacitación laboral y la asistencia social.

La fundación SHOFAR es una iniciativa que combina formación en oficios, inclusión social y asistencia a familias vulnerables. El intendente Othar Macharashvili visitó este sábado su sede de Km 17, en la cual jóvenes construyen salamandras que serán entregadas a hogares sin acceso al gas antes del invierno.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el doble impacto de la propuesta que “combina inclusión social, formación laboral y asistencia a sectores vulnerables. La idea es que la construcción sea realizada por jóvenes que son de kilómetro 17 y la zona, y de paso aprovechan para aprender todo lo que tiene que ver con soldadura; con el armado de las estufas y otra serie de temas. Entonces, por un lado, aprenden un oficio y por otra parte generamos un beneficio para las familias antes de que llegue el invierno”.

Por su parte, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó que el proyecto “contempla la producción de estufas que serán distribuidas durante el invierno entre familias sin acceso a sistemas de calefacción ni a otros sistemas calóricos”.

El funcionario detalló el rol del municipio en la iniciativa, precisando que “a partir de los acuerdos que hemos realizado, hicimos un convenio con la Fundación SHOFAR, quienes son los encargados de llevar adelante el proyecto. Ellos aportan los profesores y los responsables, mientras que desde el municipio financiamos una parte importante de los materiales con los cuales se realizan las estufas”.

Zárate también comentó que el trabajo conjunto con la fundación comenzó el año pasado y se enmarca en un sistema de certificación de competencias que permite a los jóvenes acceder a mejores oportunidades laborales. “Es una propuesta de economía circular que combina la recuperación de biomasa, la construcción de estufas para familias vulnerables y la formación en oficios para jóvenes”.

En tanto, el referente de la Fundación SHOFAR, Adrián Vega, explicó que “la iniciativa Salamandra Solidaria surgió a partir de los cursos de soldadura que la organización dicta desde hace cuatro años. La idea era generar un proyecto de impacto social. Gracias a Comodoro Conocimiento, pudimos avanzar con esta propuesta destinada a familias que no cuentan con gas”.

“Actualmente, ocho jóvenes participan del proyecto junto a su instructor, seleccionados entre los alumnos más comprometidos de los cursos. Buscamos darles la oportunidad de ser parte de este proyecto y que también se beneficien con una salida laboral”, afirmó Vega.

Además, subrayó que las salamandras “serán acompañadas por capacitaciones para su correcta instalación y mantenimiento. El proyecto se complementa con la producción de biocombustibles a partir de restos de poda urbana. El objetivo es generar un sistema que se retroalimente y permita a las familias calefaccionarse de manera segura y económica”.