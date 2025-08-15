Otro jugador de la Scaloneta que se separa

Tras semanas de rumores, el jugador de la Selección y su expareja terminaron por confirmarlo con un gesto en Instagram.

Los protagonistas de esta historia son Nicolás González y Paloma Silberberg. Aunque los rumores sobre su distanciamiento circulaban desde hace semanas, no había confirmación oficial. La sospecha cobró fuerza luego de que el futbolista fuera visto en un boliche junto a Sabrina Rojas, alimentando aún más las versiones de ruptura.

Fue Fede Flowers quien abordó el tema con tono enigmático en El Observador, donde finalmente soltó la bomba: "Ellos no están separados, están separadísimos. Están bloqueados. Ella borró las fotos de él, no está en Argentina, está en Europa", reveló.

Mientras intentaba mantener el misterio, Flowers fue descartando nombres de la Scaloneta, con complicidad del conductor Horacio Cabak y el resto del panel: "Lo cierto es que están separados, no hay vuelta atrás. No es Otamendi, Enzo Fernández, Dybala, ni Julián Álvarez, tampoco Lautaro Martínez", enumeró.

Finalmente, confirmó la identidad de la pareja: "Estoy hablando de Nicolás González y Paloma Silberberg. Separadísimos, no se pueden ni ver. Ella borró fotos de Disney, algo tan soñado. Todo", aseguró el panelista.

Además, trajo al presente un episodio que podría haber desencadenado la ruptura: "Recuerden que hace poco hubo un video donde se lo vio a Nicolás González con Sabrina Rojas. De hecho, la ex subió una historia diciendo 'acá, muy molesta' de manera irónica. El video habría sido el detonante de la ruptura de la pareja", recordó sobre el clip que se viralizó hace aproximadamente un mes.

A raíz del escándalo que desataron estas imágenes, se conoció además una noticia que afecta directamente el futuro profesional del futbolista, sumando un nuevo capítulo a su situación personal y pública.

De acuerdo con el reconocido diario italiano La Gazzetta dello Sport, el nuevo técnico de la Juventus, Igor Tudor, le habría informado a González que no será tenido en cuenta para la próxima temporada, declarándolo como un jugador prescindible dentro del plantel.

A pesar de este panorama, su futuro podría estar lejos de Turín. Según trascendidos, el club Al Ahli de Arabia Saudita estaría interesado en fichar al delantero argentino y tendría previsto presentar una oferta de 30 millones de euros por su pase.

No obstante, el futbolista de 27 años, oriundo de Escobar, tendría la intención de seguir viviendo y compitiendo en Europa, por lo que estaría evaluando otras opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre su carrera.