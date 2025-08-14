Mica Tinelli se separó de Licha López tras 6 años de relación

Después de años de relación y convivencia, todo llegó a un quiebre definitivo. Habían atravesado crisis, pero este sería el punto final.

Después de seis años juntos, con idas y vueltas, rumores de peleas y reconciliaciones que parecían dejar todo en el pasado, la relación entre Mica Tinelli y Lisandro “Licha” López habría llegado a su final. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y del deporte, sobre todo porque la pareja siempre se mostraba unida, incluso en los momentos más complicados.

El encargado de soltar la bomba fue Pepe Ochoa en LAM. “Se separaron Mica Tinelli y Licha López”, dijo sin rodeos. Y fue más allá: “Él la dejó porque se desenamoró”. Una frase que sorprendió a las angelitas y que generó un silencio incómodo en el estudio, teniendo en cuenta que Mica y el futbolista estaban juntos desde 2019 y habían superado más de una crisis.

Su historia había comenzado de manera vertiginosa. A pocas semanas de conocerse decidieron blanquear el romance y, con la llegada de la pandemia, apostaron a la convivencia. Mica, que venía desarrollando su carrera como diseñadora, no dudó en adaptarse a los cambios que implicaba acompañar a Licha en su trayectoria futbolística, marcada por constantes mudanzas y cambios de club.

Incluso compartieron parte de su intimidad en la primera temporada del reality Los Tinelli, donde la hija de Marcelo Tinelli reconoció que sus propios proyectos habían quedado en pausa para priorizar la relación. Definitivamente, acá también existe una arista en el quiebre de su relación.

Embed SE HABRÍAN SEPARADO MICA TINELLI Y LICHA LÓPEZ



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Kx7DxueO2U — América TV (@AmericaTV) August 13, 2025

En medio de las repercusiones, Pepe aclaró un detalle que circulaba como teoría: “Pregunté si la decisión de él tenía que ver con que iba a tener más protagonismo en la segunda parte del reality de Los Tinelli y me dijeron que no”. De esta manera, despejó cualquier vínculo entre la ruptura y las grabaciones que involucran a la familia del conductor.

Yanina Latorre también aportó su parte y reveló que había hablado con Mica semanas atrás. “Hace poco le pregunté a ella, me dijo que habían estado en crisis pero que estaban bien”, comentó, dejando entrever que la separación no fue algo repentino, sino el desenlace de un desgaste que se venía gestando.

Por ahora, ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente en redes sociales. Mientras tanto, el entorno espera ver si, como en otras ocasiones, esta historia de amor tendrá un nuevo capítulo o si esta vez se trata de un cierre definitivo.