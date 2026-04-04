Rada Tilly cierra la temporada con un Patio Gastronómico

Desde la Secretaría de Turismo del municipio de Rada Tilly destacaron que el encuentro de este fin de semana marcará el cierre de una temporada con récords de eventos y participación. “Este patio representa el cierre de una temporada en la que Rada Tilly se consolidó como un destino con propuestas de calidad, integrando naturaleza, gastronomía y cultura”, señalaron.

El Patio Gastronómico se desarrollará este sábado y domingo, de 19:30 a 23:30, en el predio del camping. El mismo está pensado para convocar tanto a residentes como a visitantes.

La iniciativa forma parte de una agenda de actividades que, en los últimos años, consolidó este tipo de encuentros como una alternativa convocante, con la participación de emprendimientos gastronómicos, productores y artistas de la región.

En esta edición, la propuesta culinaria incluirá una variedad de opciones que abarcan desde cocina a las brasas hasta platos elaborados. Habrá opciones de preparaciones a fuego y ahumados, además de propuestas como kebab, mariscos, empanadas y hamburguesas artesanales.

También habrá un sector destinado a opciones dulces y alternativas pensadas para todo público, con productos como jugos naturales, pizzas y elaboraciones caseras. En cuanto a las bebidas, participarán productores locales con cervezas artesanales, junto a un espacio de coctelería que complementará la oferta gastronómica.

El encuentro incluirá además un paseo de artesanías, donde emprendedoras locales exhibirán y comercializarán sus productos. Este espacio apunta a fortalecer la visibilidad del trabajo manual y promover la producción local como parte de la identidad de la comunidad.

La propuesta se completará con espectáculos musicales en vivo, con bandas que recorrerán distintos géneros como rock, pop y bossa nova, generando un marco adecuado para el desarrollo de la actividad durante ambas jornadas.

Hoy sábado, a las 20:30, se presentarán la banda Tributo a Tan Biónica y, a las 21:30, será el turno del Dúo M&M. En tanto, mañana domingo, a las 20:30 se subirá al escenario la banda Dr. Rockhouse y, a las 21:30, Similares realizará el cierre.