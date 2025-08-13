Cuántos millones deberá pagarle Nicole Neumann a Fabián Cubero

El exfutbolista llevó el caso a la Justicia tras un cambio de planes que asegura le arruinó las vacaciones con sus hijas.

Tras varios meses en una aparente tregua, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a entrar en terreno turbulento. Esta vez, el exfutbolista decidió accionar legalmente contra la modelo por un presunto incumplimiento del acuerdo de tenencia de sus tres hijas, un conflicto que podría derivar en una multa millonaria.

Todo se desató después de que Nicole regresara de un viaje a Europa tres días más tarde de lo pactado, alterando así los días que Fabián debía compartir con Indiana, Allegra y Sienna. “Están llevando adelante el tema los abogados. Es un grave incumplimiento. No se hizo lo que tenía que hacer”, aseguró el exjugador de Vélez, molesto con el desplante de su ex.

En diálogo con LAM, la abogada Mariana Gallego explicó cómo se calcula una sanción de este tipo: “La multa puede estar relacionada al lucro cesante y al daño emergente, es decir, a lo que perdió de percibir Cubero. Si se perdió un trabajo o justamente si tuvo que cambiar un pasaje, si perdieron noches de hotel”. Según la letrada, la cifra podría alcanzar valores muy elevados.

Cubero no ocultó su enojo por lo ocurrido con Nicole y detalló que tenía programado un viaje junto a sus hijas durante las vacaciones de invierno: “Teníamos planificado un viaje, teníamos divididos los días. Cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas y se decidió, por parte de ella, no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas “.

El exdefensor explicó que la noticia le llegó con muy poco margen para reaccionar. “Me enteré dos días antes. Se me avisó por mensaje que hubo un error en los pasajes, pero el tema no fue así, ya estaba acordado de antemano. Yo me pedí los días en el trabajo para poder viajar”, sostuvo.

Según palabras del propio Poroto, el episodio lo dejó con un sabor amargo: “Fue una situación incómoda y fea. Tengo los mismos derechos que la madre. Me parece una falta de respeto no poder cumplir con lo que uno ya pautó “.

Por ahora, la disputa entre Nicole y Cubero se trasladó a los escritorios de los abogados, pero el episodio deja en claro que la relación entre ambos sigue lejos de cualquier armonía. En el medio, tres adolescentes que, una vez más, quedan atrapadas en una batalla judicial que no parece tener un final cercano.