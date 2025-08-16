Un hombre fue detenido en inmediaciones de Sarmiento y Mitre luego de haber dañado la vidriera del comercio “Todo Moda”.

Rompió la vidriera de un local en San Martín al 500

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 6.00 horas, personal policial de la Seccional Primera intervino en un hecho de vandalismo registrado en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El incidente ocurrió en el local “Todo Moda”, situado en San Martín N° 511, donde un hombre rompió la vidriera y se dio a la fuga.

El alerta fue dado por una empleada policial que, pese a estar de franco servicio, advirtió la situación y dio aviso inmediato a la guardia.

Tras un rápido operativo, un móvil policial logró interceptar al sospechoso en la intersección de Sarmiento y Mitre. El individuo fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para su identificación y puesta a disposición de la Justicia.