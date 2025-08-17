Vendía milanesas hechas con papel higiénico y fue detenido

La Policía arrestó a un hombre acusado de preparar y vender milanesas y chorizos adulteradas. Se incautaron más de 20 kilos de alimentos.

El hecho tuvo lugar en Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Esterp y, según los medios locales, la situación se descubrió durante un operativo realizado el jueves último por el área de Calidad de Vida y Bromatología.

La mercadería decomisada superó los 20 kilos de alimentos adulterados. El comerciante, identificado como Marcos Rolando Ávila, fue sorprendido durante el operativo con varias bolsas en mal estado y con ingredientes no aptos para el consumo humano, y se emitió un acta de clausura del puesto.

El vendedor ambulante es oriundo de Tucumán y fue demorado por la Policía. Ahora enfrenta una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.

En la inspección de los puestos durante el evento se constató que la tienda no cumplía con normas básicas de higiene. Los funcionarios detectaron superficies sucias, manipulación directa de los alimentos y la presencia de papel higiénico en las milanesas y chorizos, un elemento que sin dudas representa un riesgo sanitario.

Inspectores municipales y autoridades locales intervinieron al instante para proteger a los asistentes de los alimentos de tales alimentos. La rápida actuación evitó que se consumieran las milanesas y chorizos adulterados en la celebración.

La Dirección de Calidad de Vida y Bromatología decomisó toda la mercadería y clausuró el local. Entre los hallazgos, destacaron “chorizos y milanesas en mal estado de conservación… e ingredientes desconocidos y de dudosa procedencia”.

El organismo recordó la importancia de adquirir alimentos únicamente en puestos habilitados y advirtieron que situaciones como esta representan un delito contra la salud pública, además de un riesgo directo para quienes consumen los productos.