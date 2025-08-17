Prófugo detenido en pleno centro de la ciudad

En Belgrano e Yrigoyen, personal policial constató que el sujeto registraba un requerimiento judicial activo.

En la mañana de este domingo, alrededor de las 9:35, efectivos de la Sección Operaciones de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia realizaban un control de identificación de personas en la esquina de Belgrano y avenida Hipólito Yrigoyen.

Durante la verificación de datos en el sistema SKUA, se constató que un hombre identificado como G.H.E. tenía un pedido de captura vigente.

De inmediato, los efectivos dieron intervención a la Oficina Judicial, desde donde la abogada Florencia Diez dispuso la detención del individuo y su posterior traslado para la correspondiente audiencia de control, a cargo del juez penal Alejandro Soñis.