Iba de madrugada con una hormigonera en el barrio Juan XXIII

Un hombre de 28 años fue detenido esta madrugada luego de agredir a personal policial que intentó identificarlo en inmediaciones de las calles La Nueva Provincia y Gobernador Galina.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:50, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta que realizaban un patrullaje preventivo en el barrio Juan XXIII observaron a un individuo que trasladaba apresuradamente una hormigonera.

Ante la sospechosa situación, los uniformados se acercaron para identificarlo. En ese momento, el sujeto, identificado como C.G.G., de 28 años, reaccionó de manera violenta y lanzó un codazo contra uno de los policías, impactando en su rostro aunque sin provocarle lesiones.

El personal logró reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. Intervienen en la causa la fiscal de turno, Florencia Parra, y desde la Oficina Judicial, Florencia Diez.