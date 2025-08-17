Murió el doctor Keropian, pionero de la radioterapia en Comodoro

El reconocido especialista del CABIN, con más de tres décadas de trayectoria, fue clave en el desarrollo de la cobaltoterapia en la Patagonia y es recordado por su profesionalismo, compromiso y calidad humana.

El Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) de Comodoro Rivadavia informó con pesar el fallecimiento del Dr. Miguel Ángel Keropian, figura central en la historia de la institución y referente de la medicina oncológica en la región.

Keropian se incorporó al CABIN en 1989 como especialista en cobaltoterapia y fue pionero en la puesta en marcha de la bomba de cobalto, un equipo adquirido gracias a una colecta pública impulsada por el Club de Leones. Esa incorporación permitió iniciar los primeros tratamientos de radioterapia en Comodoro Rivadavia, marcando un antes y un después en la atención a pacientes oncológicos de la ciudad y de la Patagonia.

Durante 35 años, el médico se destacó por su compromiso profesional y su calidad humana, acompañando a cientos de pacientes y consolidándose como un referente del desarrollo de la radioterapia en la región.

En 2024, el CABIN lo homenajeó con motivo de su jubilación, entregándole una placa conmemorativa y destacando el respeto y afecto que había cosechado entre colegas y pacientes. “Se lleva consigo el cariño y respeto de todos los que integramos el CABIN, así como de sus pacientes, a quienes acompañó con excelencia y humanidad a lo largo de su carrera”, expresaron.

La institución lo recuerda como una verdadera leyenda, cuyo legado perdurará en la comunidad por su aporte pionero y el impacto positivo que dejó en la salud y el bienestar de la población.