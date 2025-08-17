Gremio mercantil pide controles en supermercados chinos

José González advirtió sobre la necesidad de que los comercios de capitales chinos en Comodoro respeten las condiciones laborales previstas por la ley y el convenio colectivo.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Comodoro Rivadavia, José González, planteó la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los supermercados de origen chino cumplan con la normativa laboral vigente.

“Ya suman más de 25 en toda la ciudad”, señaló el dirigente, quien participó de la reciente inauguración de uno de estos locales. En ese marco, recordó que “por más que sean supermercados chinos, tienen la obligación de cumplir con el convenio colectivo 130/75, en igualdad de condiciones con el resto de los supermercados que ya están instalados en la zona”.

González indicó que muchos de estos comercios han comenzado a regularizar la situación de sus empleados en lo que respecta a salarios, horas de trabajo y aportes previsionales. No obstante, advirtió que la falta de fiscalización estatal dificulta el cumplimiento efectivo. “No contamos con una eficiencia de la Secretaría de Trabajo para garantizar los controles”, cuestionó.