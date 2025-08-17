Un hombre de 27 años circulaba realizando maniobras peligrosas en un Renault Logan. El test de alcoholemia arrojó 1,64 g/l y además no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Balbuceaba y tenía aliento a alcohol: le secuestraron el auto

En la mañana de este domingo, alrededor de las 7:10 horas, personal de la Comisaría Seccional Segunda intervino en pasaje Belchoir al 1400 tras recibir el aviso de un transeúnte que denunció la presencia de un vehículo que realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al conductor de un Renault Logan negro, un joven de 27 años que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, tales como balbuceo y fuerte aliento etílico.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de inspectores de Tránsito Municipal, quienes efectuaron el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,64 gramos por litro de alcohol en sangre, más de tres veces el límite permitido.

Además, al solicitar la documentación correspondiente, se constató que el conductor carecía de licencia nacional de conducir y de seguro obligatorio.

Por disposición del Tribunal de Faltas N° 2, se procedió al secuestro del vehículo, que quedó alojado en la dependencia policial.