Trampa sexual: lo grabaron y lo extorsionaron con el video

La víctima denunció que les pagó en tres ocasiones un total de $1.500.000. Dos mujeres fueron aprehendidas por personal policial tras un allanamiento.

Otro ataque de viudas negras se registró en la provincia de Chaco, donde dos mujeres fueron detenidas por efectivos de la Policía en Chaco, acusadas de extorsionar a un hombre con un video íntimo luego de invitarlo a mantener un encuentro sexual.

Cabe destacar que la víctima denunció que llegó a pagarles en tres oportunidades un total de $1.500.000 para evitar que difundieran las imágenes y se lo contaran a su esposa.

Según trasnedió, todo comenzó cuando una mujer conocida lo contactó por WhatsApp y lo citó a un hotel alojamiento sobre la avenida Soberanía Nacional, en Resistencia. Allí lo presentó con otra mujer, a quien dijo que era su pareja, y los tres mantuvieron relaciones sexuales en una habitación.

Días después, ambas empezaron a exigirle dinero a cambio de no difundir la grabación del encuentro ni contarle a su esposa. Primero entregó $300.000 en efectivo, luego transfirió $200.000 y, más adelante, abonó otras sumas que alcanzaron aproximadamente $1.500.000.

La investigación derivó en un allanamiento realizado este jueves en Barranqueras, donde la Policía secuestró dos celulares y detuvo a las sospechosas, de 44 y 30 años. El procedimiento fue realizado por la División Delitos Contra las Personas en el marco de una causa por extorsión. Las mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de Víctor Recio, que espera reunir más pruebas antes de indagarlas.