El legado de San Martín más necesario que nunca

Este domingo se llevó a cabo en la plaza San Martín el acto conmemorativo por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; miembros del gabinete municipal; concejales; y la administradora del Puerto local, Digna Hernando.

También participaron autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; de la Policía Federal, representantes de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas, del Centro de Veteranos de Guerra, de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Comodoro Rivadavia, de la Federación de Comunidades Extranjeras, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y vecinos.

En su mensaje, Macharashvili puso en valor la participación de los vecinos “que se acercaron a reconocer la figura de San Martín. Es un momento para reflexionar sobre lo que logró, y también sobre cómo debemos preservar sus valores como sociedad”, subrayó.

Asimismo, recordó las dificultades que enfrentó el Libertador para llevar adelante la gesta del Cruce de los Andes, destacando que superarlas “nos inspiran a seguir su ejemplo como comunidad. Debemos revalorizar sus principios y asumir el desafío de mantenerlos vivos en nuestra vida diaria. La convicción en la búsqueda del bien común, sigue siendo el camino a seguir”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas y miembro de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Luis Agüero, remarcó que “San Martín entendió que la libertad no tenía fronteras, y lo demostró al atravesar en menos de un mes una de las cordilleras más altas del mundo. En un claro ejemplo de fortaleza, liderazgo y humildad, dedicó su vida a una causa colectiva por encima de los intereses personales”.

Además, puso en valor el reconocimiento pleno a la figura de San Martín, “quien merece ser evocado por su entrega y por los valores que legó a nuestra Patria, que hoy tenemos la responsabilidad de sostener”, afirmó, al tiempo que resaltó que “así como él soñó y lo llevó a la práctica, debemos trabajar por un país libre, soberano, con unidad y desarrollo, en honor a quienes dieron la vida por Argentina”.