Caleta Olivia honró al Padre de la Patria

En la ciudad del Gorosito el acto conmemorativo al 175º aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín fue organizado de manera conjunta por el municipio y la Asociación Cultural que lleva el nombre del prócer.

Tuvo lugar a media tarde de este domingojunto al monumento que recrea su figura de pie, emplazado en el boulevard de la avenida de acceso a la ciudad, frente al edificio de las Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Su entorno estuvo engalanado por las banderas y estandartes de numerosas instituciones, tales como Policía Provincial, Bomberos, Prefectura Naval, exsoldados continentales del TOAS, Penitenciaría Provincial, asociaciones Sanmartiniana, Belgraniana y Browniana, entre otras.

La comitiva del Ejecutivo Municipal estuvo encabezada por el jefe de gabinete Mazzaglia y la del Concejo Deliberante por Facundo Belarde, acompañado por Carlos Aparicio e Iris Casas, concurriendo además gran cantidad de público.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y luego se escuchó una invocación religiosa por parte del diácono Mario Sosa.

Seguidamente se realizó un minuto de silencio con un solo de trompeta ejecutado por el músico Miguel Ormeño. Al pie del monumento dedicado al Libertador se colocaron ofrendas florales por parte del municipio y de la Asociación Sanmartiniana.

A su vez, los directivos de esta institución entregaron medallas a varias personas, entre ellas al niño Julián Soto, quien dedica gran parte de su tiempo a estudiar la vida y legado del Libertador.

Las palabras alusivas a la fecha evocativa estuvieron a cargo del nuevo presidente de la Asociación Sanmartiniana, Willy Ibáñez. Por otra parte, el municipio hizo propicia la ocasión para distinguir a tres antiguas empleadas, Ana Millalonco, Alicia Ibáñez, y Ramona Herrera, las cuales recibieron una medalla honorífica.