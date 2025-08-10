La Fuerza Aérea conmemoró sus 113 años

Creada en 1912 como Escuela de Aviación Militar del Ejército Argentino, la institución cumple con un rol importante en Comodoro Rivadavia, punto estratégico para el desarrollo de las tareas de la fuerza.

La ceremonia se desarrolló este domingo, en la IX Brigada Aérea, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el jefe de la Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia, Franco Paglione; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; Veteranos de la Guerra de Malvinas; e invitados especiales.

La Fuerza Aérea cumple un rol fundamental en esta ciudad, no solo a través de su labor habitual, sino colaborando con la comunidad ante situaciones complejas. Además, la Banda Militar de Música “Capitán Luis Candelaria” acompaña en distintos actos y eventos que lleva adelante el municipio.

Durante el acto, se dio lectura al mensaje del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien recalcó: “hace 113 años se oficializaba la creación de la Escuela de Aviación Militar y, desde entonces, generaciones de hombres y mujeres han vestido con orgullo este uniforme, honrado el legado de nuestros pioneros del aire y forjando día a día una institución comprometida con la excelencia, el profesionalismo y la vocación de servicio”.

Posteriormente, se desarrolló un desfile terrestre por parte de los efectivos de la fuerza y, tras la finalización de la ceremonia protocolar, los presentes compartieron el tradicional vino de honor en el Casino de Oficiales. Allí, el jefe de la Guarnición Aérea, Franco Paglione, agradeció a las autoridades “por el acompañamiento en una fecha tan especial para nuestra institución”.