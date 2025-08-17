Granaderos enaltecen homenaje al Libertador en Cañadón Seco

En solemne ceremonia que tuvo lugar este domingo, la comunidad de Cañadón Seco tributó solmene homenaje al General José de San Martín al cumplirse 175 años de su paso a la inmortalidad.

La Plaza de los Compadres de la Independencia, donde se encuentra la escultura del Libertador y los bustos de otros dos próceres, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, fue el escenario del evento patriótico que coincidió con agradables condiciones climáticas.

Además, por primera vez en la historia de esta comuna, se contó con la presencia de dos integrantes del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, tratándose del cabo primero Sergio Hernán Rebozzio y el soldado voluntario Matías Alejandro Coronel, quienes lucieron los históricos y vistosos uniformes y fueron declarados huéspedes de honor por Resolución de la Comisión de Fomento.

La ceremonia fue presidida por el secretario general de la comuna, a cargo de la presidencia, ingeniero Carlos Lisoni, asistiendo todos los integrantes del equipo de gestión y numerosos invitados especiales, entre ellos integrantes de la Asociación Sanmartiniana de Caleta Olivia; altos oficiales de la Policía Provincial y de la unidad local de Bomberos; de Prefectura Naval, el concejal de Caleta Olivia Carlos Aparicio; delegaciones escolares, representes de otras instituciones comunitarias, vecinos en general y jinetes a caballo de la agrupación gaucha Siguiendo la Huella.

RECONOCIMIENTOS

La Comisión de Fomento hizo propicia esta fecha evocativa para hacer entrega de una réplica de sable corvo de San Martin a los granaderos que engalanaron la ceremonia, obra del escultor metalúrgico local Carlos Miranda.

Otras distinciones similares fueron otorgadas a Santino Saldivia y Julieta Roa, en el marco del reconocimiento anual que se brinda a los jóvenes de la localidad por su comportamiento e ideales que se asemejan a las máximas legadas por el Libertador, correspondiéndoles también ser merecedores de becas comunales

Por otra parte, fueron distinguidos un total de 26 alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Nº 23 y del Colegio Secundario Nº 33 y además las autoridades de la escuela primaria recibieron un cuadro del General San Martín que le perteneciera al extinto presidente comunal Jorge Soloaga.

“LIDERAZGO VISIONARIO”

El discurso alusivo a esta conmemoración estuvo a cargo de la directora de Obras y Mantenimiento, Bárbara Romero, quien definió el prócer como “símbolo de la independencia y la justicia social”.

“Su liderazgo visionario y su compromiso con la causa de la libertad y la igualdad lo convirtieron en un héroe para las generaciones” expresó la funcionaria, resaltando luego que “su legado nos inspira a seguir adelante en la lucha por una sociedad más justa y equitativa”.

En ese sentido subrayó que “su ejemplo nos recuerda que la política debe estar al servicio del pueblos y que los líderes deben trabajar por el bien común”, alto tan necesario en estos difíciles tiempos que atraviesa la patria.

Finalmente rememoró palabras del expresidente comunal, Jorge Soloaga quien, al referirse a esta localidad dijo que “somos Cañadón Contagiando la patria de San Martín, independiente, soberana y lejos de aquellos que pretenden quedarse con nuestros recursos. Somos Cañadón contagiando esa patria para todos los argentinos que pisan este suelo”.