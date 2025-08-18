Los docentes recibirán un bono remunerativo de $200 mil

El beneficio será implementado gracias a la adhesión de Chubut al “Autoseguro Público Provincial”, que permitirá un ahorro mensual de más de $1.200 millones.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, confirmó este lunes el otorgamiento de un bono a docentes y auxiliares del sistema público de educación, a partir de un millonario ahorro en las arcas provinciales, producto de la adhesión al Autoseguro Público Provincial. Se trata de una medida que permitirá el recupero de más de $1.200 millones mensuales, fondos que serán destinados íntegramente al sistema educativo y que representarán el denominado Bono Remunerativo de Vocación Docente, cuya cifra se ubicará en los $200 mil para docentes, y $150 mil para auxiliares, según índice de presencialidad durante el primer semestre del año.

Al respecto, Torres explicó que "decidimos autoasegurar a nuestra provincia y, de este modo, terminar con el 'curro' de los seguros, volcando más inversión en educación a partir de un ahorro millonario", asegurando que "el resultado de esta decisión política son, concretamente, más de $14 mil millones al año, que vamos a volcar al sistema educativo para seguir garantizando una educación de calidad en toda la provincia".

Además, “vamos a llevar adelante una importante licitación para fortalecer el mantenimiento y la renovación de las calderas de las distintas escuelas de la provincia porque invertir en educación es reconocer el trabajo silencioso y el enorme compromiso de quienes todos los días aportan su esfuerzo para una mejor educación pública en Chubut", concluyó el gobernador.

BONO REMUNERATIVO

El mismo será de $200.000 para docentes y $150.000 para auxiliares, según índice de presencialidad durante el primer semestre del año 2025, y se abonará en dos partes en los meses de septiembre y octubre.

En los casos de ausencias justificadas, el bono será de $100.000 para docentes y $75.000 para auxiliares; mientras que en caso de inasistencias sin justificar, o bien que no se encuentren contempladas dentro del Régimen de Licencias para el personal de Educación, no corresponderá la percepción del beneficio.