Quiso robar herramientas de un auto estacionado en el centro

El hecho ocurrió en Yrigoyen y Moreno, donde un testigo impidió el robo y alertó a la policía.

En la tarde de este lunes, alrededor de las 16:30, personal policial de la Seccional Primera intervino en un intento de robo ocurrido en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Moreno.

Según informaron fuentes oficiales, un hombre dañó la ventanilla de un automóvil Chevrolet Corsa con la intención de sustraer herramientas que se encontraban en el interior. Sin embargo, la acción fue frustrada gracias a la intervención de un testigo, lo que provocó que el sospechoso huyera del lugar.

Ante la alerta, un móvil policial inició un rastrillaje en la zona y logró localizar al individuo en inmediaciones de las calles Scocco y Mujica. El hombre, identificado como Z.E.A., de 35 años, fue detenido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.