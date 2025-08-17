El sicario que supuestamente estaba en Santa Cruz cayó en Colombia

La captura de Alberto Carlos Mejía (18) se concretó en Colombia tras un operativo conjunto de Carabineros chilenos, PDI, Interpol y la Policía Nacional de ese país, poniendo fin a la búsqueda del principal sospechoso del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Durante la tarde de este sábado, personal de Carabineros confirmó la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, el sicario venezolano señalado como el principal sospechoso en el crimen de José Reyes Ossa (43), más conocido como el "Rey de Meiggs", ocurrido en Santiago el pasado 19 de junio.

Así fue cómo lo confirmó Carabineros por medio de sus redes sociales, en donde se destacó que esta detención se logró gracias a una operación realizada en conjunto a la PDI, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Según la institución trasandina, el hecho ocurrió en la ciudad colombiana de Barrancabermeja y las diligencias fueron realizadas por parte del departamento OS-9. Ahora se aguarda una eventual extradición a Chile.

Mejía Hernández salió de la cárcel el pasado 9 de julio después de una orden emitida por la jueza Irene Rodríguez, en lo que se trató –según la versión oficial- de un error administrativo. Tres días más tarde se emitió una orden de captura internacional. En este contexto, surgió una versión –ampliamente difundida- de que había sido visto en Santa Cruz.

La noticia de su liberación, conocida de manera tardía, derivó en la emisión de una orden de captura internacional que se extendió a países como Perú, Ecuador y Colombia. Todo ello para impedir que Mejía regresara a Venezuela, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Según antecedentes recopilados, Mejía habría llegado a Perú tras pagar 2,5 millones de pesos a un taxista para que lo trasladara desde Santiago hasta Iquique.

Allí permaneció unas horas en un hostal antes de dirigirse a Arica, desde donde habría cruzado de manera irregular por un paso cercano a Chacalluta hacia Tacna, en territorio peruano.

Su liberación solo se conoció a raíz de un reclamo de uno de sus cómplices, quien consultó con la defensa sobre la situación judicial y advirtió que Mejía ya no estaba detenido.

El caso también generó críticas hacia el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, ya que Gendarmería, institución bajo su dependencia, estuvo involucrada en la supervisión de la custodia de Mejía.