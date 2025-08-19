Hurto en una farmacia de avenida Kennedy

Un individuo de 31 años fue detenido por personal de la Seccional Quinta luego de sustraer un estuche de colonia y crema.

Un robo sin violencia se registró en la tarde de este martes en la Farmacia Social de avenida Kennedy, en el barrio Juan XXIII.

Según el reporte policial, alrededor de las 17:25 una empleada del comercio alertó a la Comisaría Quinta sobre la presencia de un hombre que, simulando ser cliente, sustrajo un estuche con una colonia y una crema corporal de la marca Muaa, valuado en 18.765 pesos.

Tras cometer el ilícito, el sospechoso huyó corriendo por avenida Patricios en dirección norte. Inmediatamente, personal policial desplegó un rastrillaje en el sector y logró aprehenderlo a cuatro cuadras del local.

El individuo, identificado como A.E.R., conocido con el alias “Chunay” y de 31 años, llevaba entre sus pertenencias el producto robado, el cual fue recuperado y restituido.