Dos policías del GEOP habrían abusado de una camarada

Se trata de un sargento y un cabo que actualmente están en disponibilidad preventiva y en libertad. Un video podría complicarlos.

En Comodoro Rivadavia, dos policías del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) están implicados en un caso de abuso sexual en perjuicio de una mujer policía, por el que les abrieron una causa penal en la Justicia, que en los próximos días tendría definiciones.

Según informa este miércoles el diario Crónica, los imputados están en libertad por el momento, pero fueron puestos “en disponibilidad preventiva” (están suspendidos) hasta que el juez decida resolver sus situaciones procesales.

Los implicados son el sargento FDL y el cabo EP, ambos con prestación de servicio en Comodoro Rivadavia. A ellos se les atribuye la coautoría del delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una empleada policial y dentro de poco se decidiría en la Oficina Judicial local si la fiscalía considera que existen suficientes pruebas para llevarlos a juicio.

Dicen que en su defensa habrían expresado que la mujer "quiso estar con ellos en una relación consentida", pero ella los denunció y en este contexto trascendió que habría un video que desbarataría la versión de los imputados.

El caso ha sido manejado todo este tiempo con el más estricto hermetismo.

La situación de los acusados en la fuerza depende de la dirección con que avance la causa penal en los próximos días. Actualmente, están en disponibilidad; suspendidos de sus funciones y ese estado debería cambiar si en la Justicia deciden llevarlos a juicio.