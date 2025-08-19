En Madryn buscan a un prófugo por abuso sexual

El hombre se encuentra prófugo con una orden de detención vigente y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad, que solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero y proceder a su inmediata detención.
Desde la División de Investigaciones de la Policía informaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre Serrano debe comunicarse de manera urgente al teléfono 280-4562486 o dirigirse a la comisaría más cercana.
La causa que lo tiene como imputado avanza en el ámbito judicial y, mientras tanto, la prioridad de las autoridades es lograr su captura.