El abogado de Claudio Contardi pedirá la nulidad del juicio por el caso Julieta Prandi

Fernando Sicilia cuestionó el accionar del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que condenó al exesposo de la actriz a 19 años de prisión por abuso sexual en un contexto de violencia de género. Argumenta que se vulneró el derecho de su defendido a un juicio por jurados.

El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, anunció que solicitará la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en un marco de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.

Sicilia planteó que uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana “debió advertir” a Contardi que, mediante un escrito presentado por su anterior defensor, estaba renunciando a un derecho constitucional: ser juzgado por un jurado popular.

“El principio de juez natural está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El tribunal no respetó el debido proceso ni el ejercicio eficaz de la defensa”, sostuvo el letrado en declaraciones radiales. En ese sentido, adelantó: “Voy a pedir la nulidad del juicio”.

El abogado explicó que cuenta con 20 días desde la sentencia para presentar el pedido y ya hizo la reserva ante la Cámara de Casación. Si el tribunal le diera la razón, no implicaría la inmediata liberación de su defendido, pero sí abriría la posibilidad de un nuevo debate bajo la modalidad de juicio por jurados.

En esa línea, Sicilia advirtió que si la causa se reitera con otro tribunal oral “compuesto por jueces amigos del anterior, la condena podría ser aún mayor”. Además, cuestionó aspectos del proceso judicial, como la pericia psicológica realizada a Julieta Prandi en 2022 “de manera virtual, sin que existiera entonces una situación de pandemia que lo justificara”.

Contardi permanece detenido en la alcaidía 3 de Melchor Romero, a la espera de la resolución judicial sobre la presentación de su defensor.