Detuvieron a "Champi", el prófugo de Madryn

Federico Serrano fue arrestado en la vía pública. La investigación contó con la colaboración de la comunidad.

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn detuvo a Federico Serrano, conocido como “Champi”, quien se encontraba prófugo en el marco de una causa por abuso sexual en perjuicio de una menor.

El arresto se produjo en la vía pública luego de un trabajo de seguimiento que incluyó información aportada por la comunidad. Serrano tenía vigente una orden de detención y era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa en la que está imputado sigue avanzando en sede judicial. Mientras tanto, las autoridades destacaron que la prioridad fue concretar su captura para garantizar el normal desarrollo del proceso.