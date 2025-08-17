Los hijos de Julieta Prandi quieren quitarse el apellido de su padre

Luego de que Claudio Contardi fuera sentenciado a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual contra la modelo, Mateo y Rocco manifestaron su decisión de no mantener vínculo con él y solicitaron legalmente dejar de llevar su apellido.

La condena a 19 años de prisión contra el empresario Claudio Contardi por violencia de género y abuso sexual contra Julieta Prandi no solo representó un alivio para la modelo y conductora, sino que también impactó de manera directa en la vida de sus hijos, Mateo y Rocco.

Prandi expresó su emoción al conocer el fallo judicial: “Siento que la Justicia finalmente escuchó. Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida, donde puedo elegir y ser feliz”.

Según explicó, el rechazo de los menores hacia su padre quedó evidenciado durante las entrevistas realizadas por el servicio de la niñez y psicólogos de la Justicia. “Ellos no quieren verlo y fue comprobado. Nadie puede obligar a un menor a revincularse si no lo desea”, señaló.

En las últimas horas, se conoció además una decisión aún más contundente de los chicos: quieren quitarse el apellido de Contardi. La información fue revelada por la periodista Susana Roccasalvo en el programa Implacables.

Prandi sostuvo que la iniciativa parte de sus hijos: “Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí. Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó ni se ocupó de su educación, alimentos o cuidado. Es violento y mis hijos lo han contado”.

El trámite legal para el cambio de apellido ya puede iniciarse y será la Justicia la que evalúe el pedido en función de la edad y la voluntad de los menores, que actualmente tienen 14 y 10 años.