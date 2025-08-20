Avance de obras viales en distintos barrios de Caleta

El secretario de Obras Públicas y Servicios del municipio de Caleta Olivia, José Camacho, detalló que las tareas se realizan en conjunto con el sector de Planificación, con los topógrafos y con la cuadrilla de obras.

Además, se coordinan con la empresa provincial Servicios Públicos a fin de no afectar las redes de agua potable y cloacas.

En la calle Alvear está prevista una obra de asfalto, pero previamente se ejecutará un canal de escurrimiento de aguas a cielo abierto, indicó el funcionario, detallando que por ahora se está mejorando el suelo con ripio para ser compactado.

En el barrio Perito Moreno, en tanto, se acondiciona el terreno para una pendiente que permitirá el escurrimiento de aguas de lluvia, lo que evitará que haya filtraciones en viviendas.

El funcionario también señaló que se desarrollan intervenciones en otros puntos de la ciudad que incluyen trabajos de bacheo en el barrio Parque.

En lo que respecta al barrio Unión, dijo que en inmediaciones del edificio del CeMEPA se trabaja en conjunto con Servicios Públicos con respecto al tema de las tapas de cloacas para evitar inconvenientes a la hora de realizar tareas de bacheo.

Finalmente, hizo saber que en el barrio Nuevos Pobladores se están construyendo cordones cuneta, como paso previa al asfaltado de una calle.

Fuente: Prensa Municipal