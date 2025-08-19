Dictaron capacitación para instructoras de botas de rebote

El fin de semana se llevó adelante en Caleta Olivia una capacitación avanzada de jumping con botas de rebote para instructoras de esta ciudad, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado y Sarmiento.

La capacitación fue dictada por la profesora de educación física Marisol Herrera, máster trainer de Universal Jumps, quien arribó desde Buenos Aires.

El evento tuvo lugar en el Polideportivo del Sindicato Petrolero y la certificación correspondió a un programa de salto denominado B-XPARTAN que combina circuitos de alta intensidad con una metodología tábata (a intervalos) y entrenamiento funcional con botas de rebote para minimizar el impacto articular.

Al término de la jornada se desarrolló una clase especial a cargo de la máster trainer, de la cual participaron también aficionadas a la práctica deportiva.

Todas las actividades fueron organizadas por Judith Brandán, referente de PasiónFit de Caleta Olivia, instructora certificada y lead coach de Universal Jumps. La misma comentó a El Patagónico que el entrenamiento con botas de rebote sigue sumando adeptos que buscan protegerse del impacto articular, mientras disfrutan de la actividad que produce innumerables beneficios en el organismo, entre ellos el que reduce el impacto un 80% en las articulaciones.

Asimismo, invitó a aquellos interesados que quieran conocer más de la actividad y sus beneficios a un workshop que se desarrollará el sábado 30 de agosto en Caleta Olivia. (Informes @pasionfitco)