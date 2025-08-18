El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) junto a la municipalidad de Caleta Olivia, llevaron a cabo el domingo un multitudinario agasajo por el Mes de la Niñez.

Multitudinario agasajo por el Mes de la Niñez

La celebración, abierta a todo el público, tuvo lugar en el gimnasio Enrique Mosconi y en la cancha de Liga Independiente de los Barrios con mucha diversión, sorpresas y sorteos.

Con entrada gratuita, hubo propuestas para toda la familia con actividades recreativas y espacios pensados para los agasajados. El clima acompañó para poder disfrutar de las actividades tanto al aire libre como en el interior del gimnasio.

Hubo juegos inflables, plaza blanda, puestos de comidas y bebidas, maquillajes artísticos y shows en vivo. Se entregaron 15 mil “sorpresitas” a niños y niñas que ingresaron al predio a lo largo de la tarde.

NIÑEZ2

El referente de SIPGER Caleta Olivia, Carlos Páez, expresó que “esta es una fiesta que venimos realizando desde hace mucho años y constantemente trabajamos para superarnos”.

Por su parte, el secretario de Gobierno del municipio, Luis Melo agregó que todas las dependencias comunales aportaron una gran logística para llevar adelante este festejo junto al gremio petrolero,

“Esto une a la familia y, son gestos de la parte pública y privada trabajando en conjunto” dijo el funcionario.