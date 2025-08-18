Pamela David cuestionó a Karina Milei por un reloj de 35.000 dólares

La conductora apuntó contra la hermana del presidente Javier Milei por exhibir un reloj de alta gama y por el rol central que ocupa en el Gobierno: “Tiene tanto poder que nadie habla”, lanzó.

Pamela David criticó duramente a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, al señalar los lujos que exhibe y la influencia política que ejerce dentro del Gobierno nacional.

“Anda con un Rolex de 35.000 dólares. Si es repostera, no es Maru Botana. Tiene tanto poder que nadie habla”, expresó la conductora durante su programa, en referencia al costoso reloj que habría lucido Milei y a su creciente protagonismo en la gestión presidencial.

Las declaraciones de David se suman a las voces que cuestionan el rol de Karina Milei, conocida como “El Jefe”, quien es considerada una de las figuras más influyentes en las decisiones de su hermano y en la organización interna de La Libertad Avanza.