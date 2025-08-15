Piden declarar la Emergencia en Discapacidad hasta 2027

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, celebrada el jueves, Carlos Aparicio solicitó el pronto despacho de su proyecto para declarar la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027.

La medida propuesta por el edil del bloque Unió por la Patria - PJ busca garantizar el acceso a prestaciones básicas, promover la inclusión plena y asegurar la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de políticas públicas.

Durante la misma jornada, tomó estado parlamentario el pedido de sexta banca presentado por el referente de la Flota Amarilla, Javier Maldonado, con el acompañamiento de Aparicio.

La solicitud será ahora analizada para su aprobación y definir la fecha en que será concedida.

Maldonado aprovechó la instancia para cuestionar duramente a los gobiernos nacional, provincial y municipal por las políticas en materia de discapacidad, y denunció la falta de respuesta de funcionarios locales.

“Hay secretarías que están en funciones hace más de un año y medio y no han dado ningún tipo de respuesta. Yo tengo que dar esas respuestas desde mi lugar y como puedo”, expresó el dirigente

Por su parte, Aparicio resaltó que la discapacidad debe seguir presente en la agenda política local, “escuchamos la voz de un vecino que dejó un mensaje claro, tenemos que comprometernos y avanzar para que siempre la discapacidad esté en nuestra agenda”.

El concejal también cuestionó la falta de planificación a largo plazo en la gestión municipal, subrayando además que “tenemos funcionarios que deben decirle al intendente ‘no es por acá’. Lo digo porque soy concejal y tengo una función y una responsabilidad”.