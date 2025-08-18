Decomisan carne y armas en un operativo rural en Sarmiento

En un control de rutina, la Policía secuestró dos terneros y dos capones faenados, junto con un arma de fuego sin documentación, a dos personas que circulaban por caminos rurales.

La División Seguridad Rural de Sarmiento logró un importante decomiso durante un control vehicular de rutina el pasado domingo. El operativo resultó en el secuestro de una considerable cantidad de carne, un arma de fuego y municiones.

Detalles del procedimiento

Alrededor de las 19:20 horas, los agentes detuvieron una camioneta Toyota Hilux que transportaba, de manera irregular, carne bovina y ovina en su interior y en la caja. Durante la inspección, se encontró una carabina con mira telescópica y municiones, sin la documentación reglamentaria, así como un cuchillo y otros elementos de corte. Las autoridades revelaron que no era la primera vez que este vehículo era interceptado por un hecho similar.

La carne, no apta para consumo

Debido a las condiciones de transporte, el personal de Bromatología determinó que la carne no era apta para consumo humano, pero sí para animales. En consecuencia, se dispuso su donación a una protectora de animales de la zona, bajo la supervisión de un testigo civil. Como resultado del operativo, la Fiscalía de la localidad inició una investigación, y el Tribunal de Faltas ordenó el secuestro del vehículo.